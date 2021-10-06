「直播天王」連千毅日前見澎恰恰欠下2.4億巨債，欲伸援手邀約直播合作無果，今(6日)又有新動作。他稍早在臉書透露，搭高鐵看到54歲藝人康康(康晉榮)的新聞，心疼對方2年沒收入、生活陷入困境，表示會請公司聯絡康康發通告，消息一出再度引發網友熱議。

主持風格幽默的康康，本月初在微博曝光一張頭髮全白的近照，把大家嚇了一大跳，對此他上個月才解釋這個造型是因疫情所逼，環境造成，因為他在疫情期間沒什麼工作，白髮染黑很快又會長出來，所以不理它了，才會不知不覺讓頭髮全白。不過近日康康也迎來好消息，接到新節目主持邀約，這也是他睽違2年多再次接到主持棒。

只是連千毅今(6日)卻突然在臉書表示，「在高鐵上，看到康康哥的新聞，2年多來沒收入，生活陷困境，待會請公司經紀人聯繫，發通告，希望能夠幫忙到他，謝謝。」原來連千毅是在搭乘高鐵商務艙時，看到農場新聞報導，才會一時誤會康康生活陷入困境，心疼出手相助。

而連千毅撂話出手援助康康之舉，也再次掀起網友熱議，「康哥可以啦！想看康康哥直播」、「可以幫幫羅志祥嗎～他也好久沒通告跟主持了」、「藝人很多都亂搞亂投資副業才導致演藝事業步步難行，能夠遇上連先生這樣出手實為難得」，至於康康會不會答應連千毅邀約，也令網友好奇不已。