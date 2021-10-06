衛生福利部桃園醫院洗腎中心服務約370多床的洗腎患者，血液透析護理長連麗芬指出，洗腎患者除固定洗腎外，更須嚴加控管身體中的水分，院內配有1台身體組成監測儀（BCM）可精準計算體重與脫水量，追蹤患者的體重及健康狀況。

桃園醫院分享個案，有1名洗腎患者黃先生向醫師及護理師表述，最近這1、2個禮拜，每次洗完腎後都覺得很累、沒力氣，晚上偶爾都會有頭暈、血壓低、走路會喘等狀況，6月曾照過胸部X光，曾被醫師提醒心臟有稍微大一點，要他盡量脫水，但調了1個月體重，竟反而又出現頭暈、低血壓的情形。

桃園醫院腎臟科醫師丁瑞聰指出，透析腎友每次來洗腎第一件事就是精準的計算體重與脫水量，因這會影響到每次透析的狀況與腎友長期的生活品質，而身體組成監測儀可方便、快速輔助醫師判定應調整體重的方向和速度，以精準達到目標，簡單的說是協助乾體重評估的利器。

專科護理師張紫翎解釋，身體組成監測儀是利用不同頻率的電流通過身體再被接收，即可藉此分析出人體不同組織的比例組成，以提供判定體內水分多寡程度、供應營養狀況等客觀指標，而醫護人員會將2片電極片貼在沒有洗腎廔管的那一側手背及腳背，約可在5分鐘內完成，過程中是不會有任何疼痛及感覺。

桃園醫院透析室護理長連麗芬表示，透析室引進身體組成監測儀已多年，會定期及需特別調整水分的腎友優先做檢查，可讓醫師做調整體重時有更準確的依據，也讓腎友更了解自己身體的水份控制。