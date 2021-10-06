桃園市長鄭文燦6日上《寶島全世界》接受鄭弘儀專訪，表態贊成竹竹合併，直言科技競賽一天都不能落後，沒道理「科技首都」不能升格直轄市，認為民意支持、修法來得及，就該升格，不用考慮誰選，應該考慮提高城市競爭力、行政效率，科技產業和生活圈營造。

「竹竹合併有合理性跟正當性！」鄭文燦說，配合地制法修法，直轄市門檻從125萬人降到100萬人，竹竹合併後達102萬人，加上新竹縣市是科技首都，重要性高、有價值，目前道路捷運系統、垃圾處理、河川治理、社會住宅等都是新竹縣市的共同問題，合併有其必要性，因此他支持合併升格。

鄭文燦提到，新竹市也是從新竹縣分出來，過去很多人都提過新竹縣市合併議題，像是前新竹縣長邱鏡淳，這次新竹市長林智堅拋出合併議題，新竹縣長楊文科第一時間也贊同還加碼提升格，但國民黨介入後把苗栗拉進來，可惜苗栗民意不支持加入大新竹市，他認為苗栗是最具代表性的客庄，竹竹苗合併應該通盤考慮生活圈、民意、國土規畫合不合理。

鄭文燦也反批絕非因人設事，新北縣市當年為解決周錫瑋問題才合併，台南縣市不到200萬門檻也用文化古都名義升格，桃園還沒到200萬人，縣府鼓勵遷戶口才成「準直轄市」，各都升格契機都不同，且升格是新制度開始，當時高雄市長陳菊、高雄縣長楊秋興都可以選合併後的市長，規定林智堅不能參選沒道理，選舉是公平的，林智堅竹市有優勢、楊文科在竹縣有優勢，起跑點都一樣怕什麼？

鄭文燦強調，要從國土規畫整體考慮，以竹科的重要性，成為第七都並不過份，強調半導體產業有外溢效果，例如封裝、設備、載體等半導體上、下游產業都在桃園，竹竹加竹科，事權統一，發展態勢較好，有助半導體產業發展。

鄭文燦直言，新竹縣市都有6成民意支持、修法也來的及，為何不升格，科技競賽一天都不能落後，沒理由「科技首都」不能升格直轄市。他也不諱言因彰化縣人口達126萬人，為避免台中市的磁吸效應，升格議題可以另案討論。

鄭文燦也提到，民進黨跟蔡英文總統都尊重新竹意見，其他縣市為爭取預算，都希望通盤考慮、縮短城鄉差距，他也重提中央補助款分配不公問題，像是桃園沒有得到合理分配，1年差台南90億、差台北更逾200億，一般補助款桃園明年只拿50億，全台排名第17名、只贏三離島跟新竹市，再批公式計算不合理。

鄭弘儀問及林智堅要不要到桃園選？鄭文燦說首長不能遷移戶籍，要來桃園選，4個月前就要遷戶籍，勢必要請辭，林智堅至今在桃園沒有任何參選動作，且希望新竹大車站、竹竹輕軌、未來的新竹科等建設可以延續，他跟新竹感情很深，仍然想幫新竹做更多事。