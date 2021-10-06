萬物皆漲時代恐怕來臨了！主計總處今公布9月消費者物價指數年增2.63％，不僅創8年半來新高，也是今年以來連續4度突破2％的通膨警戒線；民眾生活息息相關、17項重要民生物資年增率更一舉突破3.31％，創3年來最大漲幅。

主計總處官員分析，9月CPI漲幅擴大，主要是基期因素造成，目前國內沒有通貨膨脹的狀況；不過，官員也坦言，近來國際能源、原物料價格漲幅比較大，已反應在零售價格上，「通膨壓力比較大一點」，未來要密切關注國際原物料上漲趨勢。

根據行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資調查，9月沙拉油及調理油上漲9.86％最多，豬肉上漲7.75％次之，創79個月來最大漲幅，這與近來黃豆、玉米、小麥價格上漲有關，原物料、飼料價格上漲，零售價格也跟著調漲。

主計總處表示，9月CPI年增率2.63％，主因油料費的低基數因素仍在，加上機票、蔬菜、肉類、水果及成衣價格上漲，以及部分服務項目，如旅遊團費、保母費等，因中秋節援例加價所致；但通訊設備及個人隨身用品價格下跌，抵銷部分漲幅。若扣除蔬果及能源後，核心CPI上漲1.74％，為43個月來最大漲幅。

主計總處指出，七大類指數中，交通及通訊類上漲7.2％最多，主因機票價格上漲32.83％，加上油料費續受低基數影響、上漲24.88％；但惟通訊設備價格下跌9.89％，抵銷部分漲幅。

另外，食物類漲3.55％次之，主因受6至8月接連豪雨的遞延影響，蔬菜及水果價格分別上漲26.12％及3.27％，加上肉類及水產品價格各漲5.89％及3.16％。

主計總處表示，目前蔬菜價格已經回穩、中秋節等季節性因素也消除，預測10月物價漲幅可望低於9月。