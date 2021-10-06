雲林縣北港鎮運動公園因年代久遠，其司令台等設計思維已不符合現今需求，經雲林縣政府活化為兒童公園，榮獲國家卓越建設獎，6日鎮公所表示，未來將結合園區內日式「手水舍」改建的鴻禧亭，以及國寶級剪粘大師江清露的泥塑作品，打造新舊交融的打卡景點。

雲林縣政府向內政部爭取「北港文化生活園區亮點發展計畫」，包括北港鎮運動公園改造與北港溪河濱公園建置，今年初運動公園改造完成，拆除使用率極低的操場、紅土跑道、司令台，活化為兒童公園，共融式的遊戲空間大獲好評，成為最受民眾歡迎的休憩空間。

北港代理鎮長蕭美文表示，公園活化後除了有新元素，也保留了歷史亮點，超過1甲子的涼亭「鴻禧亭」，其造型結合日本神社供人洗手的「手水舍」與台式涼亭，經考證為台灣光復後地方政府改建「手水舍」而成，原本破損老舊，目前已完成整修重現風華。

蕭美文說，公園內還保留已故國寶級剪粘大師江清露的泥塑作品「擲鐵餅運動員」，經江清露徒弟許哲彥考證，確定是江清露在1963年完成的作品，已有50餘年，由於隱身樹木間，反而得以完整保存，彌足珍貴。

還有今年3月，藉由北港國中美術考古課程，花費1個多月在公園內挖掘出來的「美女倒水」泥塑，也證實是江清露的作品。

蕭美文指出，「美女倒水」因手、腳等部位毀損，目前由文史工作者規畫修復中，未來將完整呈現眾人面前，充滿歷史文化與時代感的工藝品，將讓運動公園新舊交融，成為鎮內打卡新景點。