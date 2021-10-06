日本自民黨總裁選舉，由眾議員岸田文雄當選，將成為新首相。近日台媒對他多有報導，並強調在1997年前總統李登輝執政時期，時任自民黨青年局長的安倍晉三率團來台，岸田在歡迎宴時杯戰地主群雄，無論啤酒、紅酒、紹興酒或茅台酒，都乾杯一飲而盡。而自民黨青年局也與救國團關係友好，竟有深厚淵源。

文化大學新聞系教授莊伯仲撰寫〈日本首相杯戰群雄，開啟台日交流起點〉刊登於《獨家報導》。內文提到，岸田文雄將成為日本新首相消息傳出後，國內報導多集中於他的「酒豪傳說」，來台交流時在晚宴飲酒展現充分誠意，讓台灣政壇對他印象深刻。不過有趣的是，岸田雖親台，但廣島出身的他，同時也是該縣「日本中國友好協會」會長，可見他相當務實，並非某些台媒所說的「對中鷹派」。

莊伯仲指出，他認識一位曾和岸田共飲的救國團退休幹部，據他所言，應該八九不離十，只不過文中把高粱誤植成茅台。雖然同為白酒，但台灣政治酒局很少喝中國茅台，要也是頂頂有名的金門高粱酒。至於新任日本首相為何與救國團幹部同桌，原來有這麼一段深厚淵源。

莊伯仲提到，依據自民黨官網和日文維基百科的資料，1967年救國團首任主任蔣經國受自民黨邀請訪日，與首相佐藤榮作會面時，佐藤即當面交代作陪之自民黨青年局長海部俊樹規劃日華青年交流工作，並約定救國團與自民黨青年局為雙方交流之對口單位，開始每年相互訪問的傳統，這也是救國團對日交流之起點。

不過1972年田中角榮繼任首相後，與中華人民共和國簽署《日中聯合聲明》，建立邦交關係，也正式與中華民國斷交，雙邊官方活動全面中止。莊伯仲指出，我國政府認為繼續維持傳統友誼至為重要，雖已無邦交，但台日間的國民外交不可中斷。乃自1985年起，由教育部在國際交流活動之預算項下編列補助經費，正式委請救國團扮演「白手套」，以維持交流管道暢通。

莊伯仲說，當時日方親台政界人士，對我國政府之作法也立即予以正面回應，繼續由自民黨青年局與救國團對口，成為維繫雙方關係的重要樞紐。2011年時，為慶賀「中華民國建國100周年」，自民黨還特別延請擔任過青年局長的前首相麻生太郎，帶領青年幹部訪台，並回訪救國團。2016年政權輪替，國民黨成為在野黨，但這項互訪傳統仍持續不輟。以2019年為例，曾任國土交通大臣（相當於交通部長）的新任自民黨青年局長佐佐木紀，即帶團訪台，受到救國團主任葛永光的熱烈歡迎。在晚宴時，佐佐木甚至當場脫下領帶與葛永光交換來「搏感情」，直呼雙方友誼永固。直到這1、2年因新冠肺炎疫情才暫時中止。

莊伯仲認為，這樣的管道對於兩國非政府間外交工作，意義既深遠又重大。據媒體報導，這項傳統連現任的駐日代表謝長廷都感到羨慕，他曾參與自民黨宴請救國團訪問團的晚宴，目睹雙方幹部間的熱絡交誼，頗為感動。還主動向帶團的葛永光主任說，「我的日文就是在救國團青年服務社學來的。」

莊伯仲表示，然而時移勢轉，不當黨產處理委員會在2018年認定救國團為國民黨附隨組織，凍結了相關財產，準備在疫情緩和之後舉行聽證會，討論其不動產是否涉及不當取得。

莊伯仲強調，不容否認，過去救國團的確國民黨色彩濃厚。不過做為戒嚴時期的「準政府組織」，任何合法成立且長久經營的民間團體都必須與國民黨保持一定關係，尤其救國團早年還曾是隸屬國防部的機構。這筆帳剪不斷、理還亂，因此必須放在當年的時空脈絡下才能解讀，倒也不必無限上綱。一方面，希望其他民間團體能取法救國團國民外交的成功模式，在當下的艱難國際情勢裡，讓台灣走出去。另一方面也希望讓司法的歸司法，只要是救國團不當取得的財產，當即返還歸公；但如是合法經營取得者，也該還人家公道。相信這是除了岸田首相的酒量之外，同樣值得台灣人民關注的事。

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