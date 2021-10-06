櫃買中心響應國際證券管理機構組織（IOSCO）及世界交易所聯合會（WFE）之世界投資者週（World Investor Week WIW）倡議，特於「大專生證券菁英種子線上培育營」投資組合簡報競賽頒獎活動同時，舉行金融知識普及敲鐘儀式（Ring the Bell For Financial Literacy Campaign），以表達對金融知識普及之重視與支持。

櫃買中心總經理李愛玲邀請獲獎同學代表一起上台共同參與敲鑼，以見證這有意義的重要時刻，並在頒獎典禮中勉勵同學，她指出金融知識在現今社會已是一項生活基本技能，學習不再僅侷限於教科書上專業艱澀的財務知識。良好的金融知識應涵蓋對整體市場與商品特性之充分了解，風險意識更是不可或缺。

許多年輕人會抱著以小搏大的心態參與股票投資，但在沒有充分了解之情況下很容易誤入投資詐騙陷阱。為推廣年輕學子正確投資知識與加強風險觀念，櫃買中心自97年起開始舉辦培育營，到今年已經是第14個年頭，今年是參與隊伍最多的一次，本次有不少非財金科系同學，如醫學系、藥學系、教育系及資訊工程系等不同領域學子踴躍參與，而且簡報表現亦毫不遜色，這樣主動跨領域的學習態度是值得肯定及鼓勵的。

為擴大學習資源的利用，讓更多投資人有機會多方學習正確理財知識，研習課程及前3名得獎簡報影片均將置放於櫃買中心官網至年底，以豐富線上學習資源並推動金融知識普及。（櫃買影音專區網址https://www.tpex.org.tw/web/about/news/media/media_gallery.php?l=zh-tw#5）

櫃買中心指出，本屆大專營活動期間適逢世界投資者週，為響應國際證券市場活動，擴大投資人教育與保護意識成效，並與世界各國共同推動金融知識之普及，特地結合本屆大專營頒獎併同舉行金融知識普及敲鑼儀式，期盼在同學們熱情參與與踴躍投入的同時，也能培養年輕同學們的國際觀。