櫃買中心響應國際證券管理機構組織(IOSCO)及世界交易所聯合會(WFE)之世界投資者週(World Investor Week WIW)倡議,特於「大專生證券菁英種子線上培育營」投資組合簡報競賽頒獎活動同時,舉行金融知識普及敲鐘儀式(Ring the Bell For Financial Literacy Campaign),以表達對金融知識普及之重視與支持。

櫃買中心總經理李愛玲邀請獲獎同學代表一起上台共同參與敲鑼,以見證這有意義的重要時刻,並在頒獎典禮中勉勵同學,她指出金融知識在現今社會已是一項生活基本技能,學習不再僅侷限於教科書上專業艱澀的財務知識。良好的金融知識應涵蓋對整體市場與商品特性之充分了解,風險意識更是不可或缺。

許多年輕人會抱著以小搏大的心態參與股票投資,但在沒有充分了解之情況下很容易誤入投資詐騙陷阱。為推廣年輕學子正確投資知識與加強風險觀念,櫃買中心自97年起開始舉辦培育營,到今年已經是第14個年頭,今年是參與隊伍最多的一次,本次有不少非財金科系同學,如醫學系、藥學系、教育系及資訊工程系等不同領域學子踴躍參與,而且簡報表現亦毫不遜色,這樣主動跨領域的學習態度是值得肯定及鼓勵的。

為擴大學習資源的利用,讓更多投資人有機會多方學習正確理財知識,研習課程及前3名得獎簡報影片均將置放於櫃買中心官網至年底,以豐富線上學習資源並推動金融知識普及。(櫃買影音專區網址https://www.tpex.org.tw/web/about/news/media/media_gallery.php?l=zh-tw#5)

櫃買中心指出,本屆大專營活動期間適逢世界投資者週,為響應國際證券市場活動,擴大投資人教育與保護意識成效,並與世界各國共同推動金融知識之普及,特地結合本屆大專營頒獎併同舉行金融知識普及敲鑼儀式,期盼在同學們熱情參與與踴躍投入的同時,也能培養年輕同學們的國際觀。