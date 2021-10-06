「彰濱工業區鹿安橋銜接西濱快速公路橋下道路工程」盼了5年，預計年底可以完成發包。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

「彰濱工業區鹿安橋銜接西濱快速公路橋下道路工程」盼了5年，預計年底可以完成發包。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰濱工業區聯繫台61線工程車等大型車流量特別多，為了紓解線鹿港交流道負荷，地方爭取「彰濱工業區鹿安橋銜接西濱快速公路橋下道路工程」盼了5年，去年底獲得交通部核定補助後，突破瓶頸，7日辦裡第2次公聽會，8日進行工程設計細部審查，拚在年底完成發包。

彰濱工業區的南下車輛，幾乎都利用鹿安橋經彰30線、也就是媽祖路，右轉台17線後再右轉縣道144線，再由福興交流道進入西濱快速公路，繞經3.5公里，得經過多處橫交路口，耗時、費油等不經濟，也妨礙地方交通，倍受詬病，而利用北側吉安橋經鹿港交流道進入西濱公路，也導致鹿港交流道運輸廊帶負荷過重。

彰化縣各界從2015年開始爭取在彰30線與西濱公路交叉路口西側新闢橋下道路直接連接福興交流道南下匝道，路程可縮短0.4公里，提供用路人更便捷的道路。但經費龐大，且涉及開土地徵收，值到去年底，交通部核定補助經費，紙上構想，開始付諸實踐。

彰縣府工務處長林漢斌表示，新闢台61線快速道路橋下道路，與延伸原縣道144線銜接台61線南下匝道迴轉道，匯入台61線福興交流道南下主線，新闢與延伸路線長度共640公尺，單車道路寬7公尺、雙車道路寬12.32公尺，預計總工程經費上億元。

工務處新建工程科長周瑞霖表示，路線原則儘量減少用地徵收且減少拆遷民房，符合地方及交通的需求。共涉及4位私人地主，9月已召開過第1次公聽會，7日將在鹿港鎮公所召開第2次公聽會，8日進行細部審查後，對於回饋意見進行修正，完成所有行政程序，預計12底就能進行發包了，力拚明年初開工。