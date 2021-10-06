台東縣關山工商師生近20人參加「與龍共遊踩街」活動。（關山工商提供）

台東縣關山工商師生近20人參加「與龍共遊踩街」活動。（關山工商提供）

台東縣關山工商師生近20人，今天由校長王怡婷、學務主任黃忠福、導師林珮毓帶領參加「與龍共遊踩街」活動，學生們拿著手繪「關山觀光 防疫you ＆ me」、「疫後觀光就來關山」等標語，宣示同心協力擊敗疫情，共同守護關山這片美好家園。

關山工商校長王怡婷表示，與龍共遊踩街活動源自於在當地建構灌溉水田關山大圳期間，各家戶需派男丁參與「出公工」，晚上的工作照明或是返家時提著燈籠和火把。一群人走在中央山脈的路徑上，就彷彿一條蜿蜒而行的「火龍」。

雖然現在已不復往日榮景，主辦單位仍然以舞龍象徵往日的火龍，並備有提燈龍的體驗活動，彷彿回到從前，大家同心協力守護生日的糧食水田。而今日在疫情如此嚴竣，更是宣告著共同守護我們寶貴的生命。

在遊行隊伍中，關山工商觀光科的孩子們，穿上美麗、整齊的制服，並手繪「關山觀光 防疫you ＆ me」、「疫後觀光就來關山」標語，象徵關山工商的防疫小天使們，與大家共同守護美好生命。