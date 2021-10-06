張姓女子為向王女追討債務，2019年間與1男子到中市旅店堵人，當場要求她下跪，辱罵「不配當人，只能當畜牲」，打開狗食罐頭逼她吃了好幾罐，並喝下他吐出的檳榔汁，警方到場竟發現被害人王女遭通緝中，手到擒來逮捕歸案，而張女涉妨害自由罪，二審法官判拘役55日，得易科罰金，緩刑2年，可上訴。

張女在2019年8月24日晚間得知王女出現在中市1家旅店，當晚23時許夥同1名男子趕到場堵人要求還債，並當場要求她下跪，男子打開狗食罐頭放在桌上，兩人逼她簽下本票，張女孩拿手機拍下過程。

男子將簽好的本票交給張女後，脅迫王女吃下桌上的狗食罐頭，王女被迫以手挖食狗罐頭，該男再逼張女簽另份本票，張女又在旁拍攝，男子拿到本票後，即對王女恫罵：「吃，你給我吃，你不配當人，只能當畜牲，你不吃，我就把你帶走」，不但逼王女吃下好幾罐狗食罐頭，還吞下他吐出來的檳榔汁。

警方獲報到場處理，意外發現王女另涉他案被通緝中。但張女因涉非法剝奪王女的行動自由達2小時37分，也吃上官司，一審法官以她全程在場，並收執本票而認定為共同正犯，判處拘役55日，得易科罰金。

張女不服上訴，臺中高分院法官以她因急於索回借款，思慮不周，所犯情節與惡性尚非重大，且飯後坦承犯行、並與王女和解，駁回上訴維持原判外，並宣告緩刑2年，接受法治教育2場。