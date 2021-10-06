在面相學上，嘴唇可以判斷一個人富貴貧賤。運勢命理網站「知命命理」分享，厚唇、嘴唇上下對稱、唇角上揚、嘴型小而飽滿的人是天生金口，長有這樣的嘴，注定一生不愁吃穿，錢財滾滾。

▍1.厚唇

厚唇之人，是富貴長壽之相，而且在文學藝術方面多有造詣，這類人自我意識比較強，凡事喜歡自己做主，擅長存錢、守財。因為厚唇的人很善於傾聽，總能從他人的言語中獲取很多有利的資訊並加以善用，因此身邊常有好事降臨。

▍2.嘴唇上下對稱

上下唇對稱，且棱角分明者，是大富大貴之相，此類人性格正直，為人剛正不阿，受到大家的尊敬和喜愛。這類人命帶正官大運，從小不愁吃穿，充滿精力和行動力。無論男女，在職場上都能受到器重，頻遇貴人，遇到困難能逢兇化吉，口才好而且潛力十足，能受長官重用。

▍3.唇角上揚

唇角上揚的人多是樂觀積極、勇於進取之人，屬於天生的樂觀派。他們親和力強，富有幽默感，無論是事業、生活還是婚姻都非常順遂，這樣的人易招貴人，常常有人會主動伸出援手，事業和生活都有人幫忙，且自身能力不凡，所以很容易得財、得運。

▍4.嘴型小而飽滿

嘴形小而飽滿，雙唇紅潤亮澤，牙齒飽滿緊湊，這類人往往接受新鮮事物的能力很強，能從不同的領域獲取知識，不斷提高自身的實力，成為行業中的佼佼者。此外，這種人也很聰慧，凡事能用自己的智慧解決，受到大家歡迎，人脈很廣，有利於事業的發展。

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