陳姓男子前年騎車撞上違規左轉的蔡姓騎士，因自認沒有過失，且蔡男也沒受傷，又趕著接小孩，互拍車牌後即離開現場，沒想到蔡男事後跑到警局報案，指控陳男肇事逃逸，陳男因此挨罰3000元。陳男不服提行政訴訟抗罰，一審認定陳男無肇責，且互拍車牌的行為可視為當場和解，判決撤罰。案經台北高等行政法院駁回上訴，全案確定。

陳男2019年4月19日晚間6時許騎機車行經新竹市民主路，另名蔡姓騎士突然從巷弄駛出，陳男反應不及撞上，在確認蔡男沒有受傷後離開。蔡男事後到警局報案，警方認為陳男肇事逃逸，掣單舉發，新竹區監理所開罰3000元。

陳男提告主張，因為蔡男欲跨越雙黃線違規左轉，才會發生事故，他並無過失，且當時看不出蔡男有受傷，蔡男也未告知受傷，因此雙方協議互相拍攝車牌存證後，他就趕著去接小孩。蔡男當下沒要報警，事後卻跑去警局告他肇事逃逸，動機可議。

監理所抗辯，蔡男警詢時稱「我有告知對方我左腳受傷」、「我有跟他說你不能離開」、「車牌照片是我忍痛急忙拍攝」，陳男卻自行判斷無肇責，就擅自離開現場，肇逃違規事實明確。

一審竹院認為，肇事並不包含「非因駕駛人故意、過失所致之交通事故」，本件事故經鑑定後，肇事原因是蔡男未禮讓直行車，逆向斜穿車道欲跨越雙黃線左轉，陳男因無過失，刑事部分也獲不起訴，顯見陳男並無肇事。

另外，蔡男警詢時的供詞，是以追訴陳男為目的，本來就存有較大虛偽的風險。根據現場監視器畫面，事故發生後，蔡男先牽自己的車到路邊，再幫陳男牽車，直到陳男離開現場，中間有1分多鐘的空檔；且蔡男提供的陳男車牌照片，圖中騎士雙腳著地，不像在行進中，畫面也無模糊、晃動感，明顯與「忍痛急忙拍攝」情節不符。

竹院並指，雙方當時有交談1分多鐘，以及互相拍攝車牌的行為，且無須及時救護即能各自離開現場，勘認雙方已就事故當場的處理方式達成和解，報警義務因而解除，陳男的行為已不適用肇事逃逸的處罰規定，判決撤罰。

監理所不服提上訴，二審北高行審理後，認同竹院見解，並認為已調查完備，因此駁回上訴，全案確定。