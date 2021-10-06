民眾近距離目擊林鵰以王者之姿從山谷滑過，笑稱「林距離」。（莊哲權攝）

民眾近距離目擊林鵰以王者之姿從山谷滑過，笑稱「林距離」。（許宸提供）

台東縣野鳥學會在四格山舉辦賞鷹活動。（許宸提供）

台東縣野鳥學會日前在四格山辦理賞鷹活動，兩天共記錄到7種猛禽，其中最讓民眾驚呼連連的莫過於形蹤飄忽不定，被喻為「山林魅影」的林鵰以王者之姿，從眼前不到10公尺的山谷緩緩飄過，近距離跟林鵰接觸，「賞鳥男孩」許宸笑稱「林距離」。

什麼叫「林距離」？就是「近距離跟林鵰接觸」，許宸說，台東縣野鳥學會日前舉辦賞鷹活動，除了灰面鷲、赤腹鷹、遊隼、大冠鷲、鳳頭蒼鷹等猛禽陸續登場以外，最具視覺震撼效果的莫過於展翼可達近180公分的林鵰，在眾人眼前緩慢而優雅地盤旋升空，最近距離只有10公尺，霸氣的身影馬上凍結所有人的眼球。

許宸表示，林鵰在台灣留棲性猛禽中體型僅次於熊鷹，是生態食物鏈的高層，由於行蹤飄忽不定的神祕氣質，總是讓鳥友捉摸不定，又因全身羽毛黑褐色，在天空滑翔宛如一大團黑影緩緩掠過，被鳥友稱為「黑色大抹布」，盤旋時翅膀末端7枚深長的指叉上翹，是最大特徵。

屏科大助理研究員謝季恩指出，林鵰研究在國內外甚少，活動範圍與領域資訊相當缺乏，屏科大團隊去年在南橫山區意外發現1對林鵰築巢育雛，便為1隻幼鳥裝設衛星追蹤器，繫放追蹤，發現幼鳥活動範圍相當大，可達6000多平方公里，去過南投、台東，最南到屏東的牡丹，而除了到處遊蕩以外，也常往較低海拔的山區飛翔。

謝季恩表示，林鵰原本多在低度干擾的深山活動，近幾年也常在淺山被發現，甚至利用檳榔園狩獵，可據此推測，稀有的林鵰在台灣的族群算穩定，並有成長趨勢，未來可能會有更多「林距離」的機會。