台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日登場，民進黨已表態全黨挺陳柏惟，並傳民進黨新潮流中部大老利錦祥操盤，綠營名嘴近日亦大舉宣傳反罷免。箇中操作手法讓藥師林士峰驚問：「你還敢說民進黨不是操弄對立、製造仇恨的高手嗎？」

藥師林士峰今日在臉書舉例，「當初2014年的時候，有民進黨支持的柯文哲跟國民黨連勝文競選時，透過操作對立，貼上連勝文是權貴的標籤，成功的鬆動了國民黨在台北市16年的執政。

同樣的手法，2020年讓中二選區的立委選舉變天，顏寬恒根深柢固的黑道形象取代了連勝文的權貴標籤，一樣的是，讓一個政治新人取代了傳統，讓選民願意給新人機會，給一個改變的機會。」

而現在面對陳柏惟罷免案，林士峰發現「民進黨把罷免陳柏惟操作成支持顏寬恒或是阻止國民黨霸凌」，令他直問「你還敢說民進黨不是操弄對立、製造仇恨的高手嗎？」。林士峰再問「為什麼陳柏惟會被罷免，不就是因為他本身不適任嗎？」，結果民進黨挺陳柏惟的人也講不出他有什麼代表作，反而持續的檢討國民黨、檢討顏寬恒。

林士峰指出，民進黨的操作「不更加深了陳柏惟就是個不適任的立委嗎？拿掉抗中保台的空泛口號，他還剩下什麼？」。

立委陳柏惟罷免案將於10月23日舉行投票。圖為罷免團體掃街宣傳，「刪Q總部」近百位志工徒步6大市場舉牌懇託。（資料照／民眾提供）