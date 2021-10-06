中央流行疫情指揮中心6日鬆口疫苗第一劑覆蓋率達七成考量防疫警戒可再降級，台中市統計，台中市第一劑施涵蓋率突破57.92％邁向6成，中央第10期接種加開BNT疫苗，市府規劃於10月13日加開42處快打站為民眾施打第一劑BNT疫苗。

中央流行疫情指揮中心日前宣布第10期接種加開BNT疫苗，1922疫苗預約平台第10期施打疫苗包含AZ、高端第二劑，並加開BNT疫苗，台中市台中市衛生局長曾梓展表示，第10期施打疫苗種類繁多，為減輕台中市合約院所的負擔，市府特別於10月13日加開42站快打站，預估可服務1萬5千多位民眾。

台中市衛生局也統計，截至6日上午8時止，台中市第一劑施打人數已達163萬2266人，全體市民涵蓋率突破57.92％邁向6成，而第十期疫苗平台BNT疫苗預計將為5萬8千多位民眾預約接種BNT疫苗，可望有效提升第一劑涵蓋率。

衛生局說明，目前國內COVID-19疫苗有AZ、莫德納、高端及BNT四種，中央會視疫苗到貨狀況及封緘情形機動配撥疫苗，所以經常在假日或夜間緊急通知縣市衛生局，由縣市衛生局依據中央配撥數量及下貨時間，規劃醫療院所預約量能。市府感謝台中市30區衛生所及400多家合約醫療院所鼎力支持，讓市民能在最短的時間內打到疫苗。

另，1922預約平台第11輪提供AZ疫苗第二劑及BNT疫苗第一劑接種，加上目前高端疫苗充足可以隨到隨打，台中市衛生局統計3種新冠疫苗可預約醫療能量數為18萬2822人，實際預約數為14萬8178人，預約率81％。