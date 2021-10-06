正面臨罷免危機的台灣基進立委陳柏惟，遭資深媒體人黃揚明爆料，曾於2011年9月駕車撞傷一名騎士後，肇事逃逸，後來被警方調閱監視器查獲，才俯首認罪，最後被檢方起訴，進而遭法院判刑。對此，陳柏惟受訪坦承確有此事，自己當時是疲勞駕駛。相關話題也在網路引起熱議，對於是誰爆出此事，媒體人陳揮文分析認為，很可能是「自己人」幹的，且今天只是小菜。

立委 陳柏惟。(圖/本報資料照)

曾主跑司法社會線多年的陳揮文，今(6日)在《TVBS》政論節目「新聞大白話」，談及陳柏惟曾肇逃一事，他分析認為，肇事逃逸和酒駕在交通事故案件中是很多人最痛恨的，明明開車把人撞傷，不可能不知道撞了就跑。對於主持人錢怡君提問為何10年前舊案突被翻出？陳揮文分析認為，他相信陳柏惟心理應該很清楚這件事始末有誰知情，這種判決起訴書，在法院內基本上不會有人去看10年前的舊案，沒人會知道。

陳揮文說，「陳柏惟可能心理很清楚，是不是這件事是自己人幹的，可能會有人懷疑是國民黨所為，但國民黨現在『黏在牆壁上(台語)』，不可能是國民黨啦！國民黨沒這麼行，如果這麼厲害，現在就不會在野了啦！國民黨對此事並不知情」。

最後，陳揮文強調，距離罷免投票剩不到20天，「我認為這個是小菜，陳柏惟這個料被抖出來後，後面可能有更猛的」。對於或許有人質疑是不是顏寬恒弄的？陳揮文說，「顏寬恒多年來都在台中耕耘，怎麼會知道陳柏惟在高雄發生過這起小車禍？」。

陳柏惟今回應表示，詳細狀況，判決書也寫的很清楚。自己當時身兼2份工作，那天是凌晨6點要從鹽埕區回到鳳山家的途中，因疲勞駕駛而發生的擦撞，當天陳柏惟工作到早上、事發當下很驚慌，但當天已去警察報案，事後也全力配合偵辦，並與受害人達成和解、積極關心受害人，過程中並無酒駕。