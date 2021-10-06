逐洞賽｜摩爾投顧分析師張志誠

摩爾投顧分析師張志誠表示，台股6日並未依靠5日的下影線出現強力彈升，主因在於該下影線較長，且外資當日仍賣超163億元，預期加權指數在雙十長假前仍將持續受壓，帶給外資低點回補的機會，只要指數在出現下影線後兩日成功守穩，則短線對應到波段高點回檔13周的整理就有機會完成。

類股方面，西德州原油報價創下近7年以來的新高，PVC與EVA報價續刷高點，塑膠類股表現強勢，台塑、台聚、華夏回測10日均線後展開反彈。另外BCI指數自9月低點以來漲幅超過一倍，供給端的缺乏，以及大陸默許載運澳洲燃煤，散裝大船的急單效應值得留意，包括本周納入投資組合的裕民，股價持續出量震盪，守穩所有均線。

波羅的海貨運指數（FBX）大幅回檔，造成貨櫃三雄融資殺出，目前長榮、陽明、萬海月均線都扣抵前波盤整區間，後續要特別留意FBX報價指數再彈回前波高點的時候，投資人應同步找高點減碼。