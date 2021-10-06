企業投入ESG，已是供應鏈、金融機構評估合作對象的重要指標，且接受第三方的認證資料，可召公信。RIF中華徵信所6日宣布，攜手長期深耕永續服務的優樂地永續公司，共同推出「Mr.ESG永續供應鏈平台」，結合自身徵信數據資料庫的優勢、優樂地永續的輔導機制，讓企業評估能在信用評分基礎上加入ESG績效。

CRIF中華徵信所總經理郭曉薇表示，永續經營已是市場主流，金融機構、企業，投資大眾視同ESG績效為評估的重點指標，企業藉此找到財務體質、營運狀況優良，以及重視永續的供應商，金融機構則要求更多的ESG資訊揭露，確切掌握貸放企業的風險程度，「Mr.ESG永續供應鏈平台」建立完善的ESG生態圈，同時正確管理供應鏈上的利益關係人，成為各界推升永續發展的力量！

「Mr.ESG永續供應鏈平台」是從信用評分為基礎，加入企業的ESG績效，評分內容含括：GRI準則的指標、ESG相關的國際認證、永續議題得獎紀錄、ESG負面裁罰記錄、供應鏈成員的ESG績效、集團ESG風險揭露等資料，從財務及企業營運的ESG表現，全方位評估企業風險概況。其中，特別設計「ESG自評表」功能，以國際GRI準則為盤點的架構基礎，引領中小企業主動盤點並揭露自身ESG資訊於「Mr.ESG永續供應鏈平台」上，準確展現永續競爭力落點。

郭曉薇進一步指出，當企業的ESG作為越多，永續風險隨之下降，越有機會獲得「永續供應商」的推薦以及金融業者進行永續投資的青睞，ESG推動會帶來正向的商機開發，「Mr.ESG永續供應鏈平台」亦有一項功能，透過地圖座標、集團分子企業、產品項目等搜尋，為企業快速找出合適的合作夥伴。

6日「Mr.ESG永續供應鏈平台」的公布，是在CRIF中華徵信所舉辦的「2021 CRIF FORUM建構ESG永續產業的韌性與商機」線上論壇上。該次活動現場力邀行政院副院長沈榮津、經濟部政務次長曾文生、金管會綜合規劃處處長胡則華、中華經濟研究院綠色經濟研究中心主任溫麗琪、金融研訓院董事長吳中書等產官學界菁英，共同探討永續金融、國際永續趨勢及永續供應鏈議題。

優樂地永續董事長朱竹元提出三大理由，說明企業實踐ESG已是「企業未來的競爭力」：一、全球的減碳壓力日益升高，政府針對水資源、能源、溫室氣體減量都祭出各項管制方案，不論大中小型企業都勢必朝向更節能減碳的趨勢發展。二、台灣正在積極規劃「永續金融」的各項執行政策，包含即將上路的「永續分類標準」。三、各國都在規劃碳稅徵收，其中以歐盟最為積極，甚至已經提出「碳邊境調整機制」及其實施的時程。