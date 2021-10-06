雙十國慶將至，蔡英文總統今天表示，台灣是「堅韌之島」，即使難關很多，但只要大家合力，我們都會一關一關過。台灣的護國神山永遠不會倒，2300萬台灣人，就是台灣的「護國神山」，就算有風有雨，只要我們手牽手，「做伙蹽溪過嶺」，就能繼續勇敢向前行。

外交部日前委由阿賴耶電影有限公司製作的國慶影片出包，台灣第一高峰玉山畫面被誤植成瑞士阿爾卑斯山區，外交部緊急更換，仍被批「天天說愛台灣，卻不識護國神山？」

蔡英文總統今天在臉書貼出另一支國慶影片《台灣·勇敢前行》，並表示「這支影片，我想要獻給所有台灣人民」。她說，自己常說台灣是「堅韌之島」，即使難關很多，但只要大家合力，我們都會一關一關過。

蔡英文指出，這一年，儘管遇到疫情的挑戰，我們積極應變、團結防疫，一步一步穩住疫情，從一天超過上百例確診數，到現在只有個位數或是「＋0」。

她感謝大家一路走來，為了這片土地這麼努力。也謝謝所有帶領台灣、站上國際舞台的「台灣之光」，謝謝你們，克服挑戰、走向世界。

蔡英文強調，台灣的護國神山永遠不會倒，因為這座島上的2300萬台灣人，就是台灣的護國神山。我們不畏風浪，不怕輸贏。就算有風有雨，「只要我們手牽手，做伙蹽溪過嶺，就能繼續勇敢向前行」。