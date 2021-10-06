校園交通風險地圖再進擊！臺南市政府交通局再度攜手國泰產險合作於台南中西區及東區校園風險地圖共計繪製22處風險熱點現況以及預防對策、預計執行23項交通工程及交通管制措施改善，將協助更多學子，守護民眾安全。

臺南市政府交通局、國泰產險於10月6日在臺南市政府舉行「臺南市中西區&東區校園交通風險地圖成果發表會」，由臺南市市長黃偉哲、國泰產險副總經理陳欽榮、專案顧問陽明交通大學教授吳宗修以及中西區、東區五所學校代表(包含成功大學、臺南大學、臺南護理專科學校、臺南第一高級中學以及臺南女子高級中學)，共同揭露臺南市中西區及東區校園風險地圖海報及風險改善建議報告書。

國泰產險副總經理陳欽榮表示，該公司長期致力於發揮保險公司核心職能-損害防阻，推廣事前預防觀念之重要性；校園交通風險地圖專案已邁入第五年，先前已經與亞洲大學等六所學校合作，去年與臺南市政府交通局共同合作成績斐然。

國泰產險此次再度攜手臺南市政府交通局擴大合作，除仰賴臺南市政府交通局工程改善專業評估與執行外，國泰產險更將專案內容升級，推出「WEB AR版校園交通風險地圖」，融入三種用路族群防禦駕駛建議(行人、機車、汽車)、同時搭配線上抽獎活動，藉此提醒並強化用路人於該區的交通安全意識。

臺南市市長黃偉哲在會中再次感謝國泰產險協助市府完成中西區、東區校園交通事故風險地圖，且今年更建置了WEB-AR互動體驗系統，希望藉此幫助更多學子與民眾了解各處危險因子，降低意外事故發生機率。

國泰產險去年推出「永保安康校園交通風險地圖大解密」，在產官學界共同努力之下，總共完成23場安全宣導(逾4900人參與)、辦理21項交通工程及交通管制措施改善(已完成19項)、比對專案執行前後「18-24歲交通事故件數改善約15.47％」。