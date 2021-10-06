五倍券上路，3C通路商全面替消費者精打細算，全國電子推「揪振興，五倍再翻倍」即刻開跑，邀消費者「一起振興霸」，綁定LINE會員10月底前天天玩遊戲抽電視，8～14日全國家電9折，精選商品滿額加一元多一件，夢幻家電電子衣櫥一元帶回家。

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全國電子衝刺五倍券商機，推出全館家電九折外，更祭出全館消費滿額「加一元多一件」優惠，買家電送家電，Dyson空氣清淨機、LG styler電子衣櫥一元帶回家，這個10月百萬振興揪好禮，優惠好禮享不完，綁定LINE好友「一起振興霸」，全國電子邀民眾天天振興玩拉霸抽4K電視、2000元現金折價，「百萬振興揪好禮」購買LG指定家電再抽一波LG百萬家電，登錄發票就有機會將LG明星家電帶回家。

另外，全國電子祭出秋季買空調揪划算，全國電子表示，使用五倍券買空調享優惠，民眾可以趁這一波購買冷暖空調，商品下殺八折，再享原廠回函活動最高現省8000元，使用LINE Pay支付滿2萬元，獨家享LINE POINTS 1000點回饋，購買節能家電貨物稅減徵、綠點商品等回饋加總可享回饋萬元，全國揪振興讓你五倍再翻倍。

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