經濟部主辦「美國商機日」系列活動，6日邀請美國聯邦政府官員於「台美5G貿易與投資商業論壇」專題演講，並由台美雙方業者進行對話，共同開發台美5G合作商機。

拜登政府提出「重建美好（Build Back Better）」計畫，規劃在全美建置高速網路，經濟部為協助業者掌握商機，與美國在台協會(AIT)、電機電子工業同業公會共同促成本次活動。

首先由美國國家標準技術研究院（NIST）及聯邦通信委員會（FCC）介紹5G科技發展趨勢及通訊設備測試與驗證；我方則由工研院資通所新世代通訊技術推進辦公室向美方介紹我國5G智慧物聯網與開放網路創新。美方與會代表包括電信、設備及軟體商等業界高層代表，我方則由5G產業創新發展聯盟會長許介立以及明泰、亞旭、仁寶、和碩、中磊、啟碁等網通相關業者與會。

許介立表示，本次透過經濟部的協助，促成台美雙方重要業者交流並探討可能合作商機等，未來在雲服務、核網軟體、專網系統整合等領域都是大家可合作的範圍，5G供應鏈合作前景可期。

AIT商務組組長Brent Omdahl表示，盼深化台美在全球供應鏈及5G領域的雙邊合作，並歡迎我國業者赴美佈局。國際貿易局劉志宏副局長則說明，當前經濟活動比以往更加依賴數位科技和網路連結，正是深化台美5G供應鏈合作的最佳時刻，經濟部將持續透過各式管道強化台美產業合作動能。