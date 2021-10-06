5星級飯店業者為拚住房業績，買房送餐正大流行，當初率先推出此類住房專案的晶華酒店持續進化回饋內容，10月11日起至11月30日推出「買6000送6000 餐飲全額回饋增量版」住房專案，大量增加房客的餐飲選項，房客可以用晶華史上最高額的餐飲回饋金，體驗一趟吃飽喝足、再加外帶好禮的城市美食假期。

「買6000送6000 餐飲全額回饋增量版」住房專案中的餐點選項包含美食外帶外送平台的21款菜色，像是曾創下每小時熱銷超過500份的爐烤肋眼牛排套餐，重達35盎司、厚約4公分的澳洲戰斧牛排，由產地新鮮直送、匯集十餘種澎派生魚片、海膽、松葉蟹等海味的海鮮盛合及彭湃散壽司，還有以波士頓龍蝦豪邁入饌的粵式龍蝦伊府麵、日式龍蝦極品天丼、以及義式經典番茄龍蝦細扁麵等，每款價格1080元起。

「剝皮辣椒雞湯麵禮盒」。（台北晶華酒店提供）

酒類品項也增加多款紅白、氣泡酒與獺祭清酒和臺虎烏龍茶啤酒等，Robin’s知名的北埔東方美人茶香檳以及3款無酒精特調飲品也在選擇之列，每款價格200至3500元。常溫與冷凍的美食禮盒則有府城肉燥、剝皮辣椒雞湯麵、花旗蔘燉無骨雞湯、鳳梨澄沙奶黃與Haggen Dazs冰淇淋，每款價格85元起。房客可以盡情點用，直至6000元餐飲消費金用完為止。此外，加入晶華會APP可享房型升等禮遇，加購高鐵車票則享有全台最低6折優惠。

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