隨著越來越多企業進軍電信基礎設施產業，挑戰中國華為等既有的電信巨擘，蘋果（Apple）供應商和碩與美國微軟（Microsoft）聯手，搶攻5G私人網路商機。

根據「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，和碩是僅次於鴻海的第2大iPhone代工廠，自2019年底以來，即不動聲色向新興的5G電信技術投石問路，在智慧型手機市場成長趨緩之際，和碩放眼蘋果之外的其他商機。

和碩不具名高層告訴日經亞洲：「由於智慧型手機產業已經觸頂，和碩一直在尋覓新的成長動能，我們在崛起的5G市場看到了可能性，管理團隊高層力挺投入資源，搶占這些商機。」

相較於對所有使用者開放，必須大幅投資實體基礎建設的公眾網路（public networks），私人5G無線網路（private 5G wireless networks）是專屬網路用於特定地點，像是工廠、醫院或農莊。

知情人士表示，和碩已投資超過新台幣10億元，並延攬200多名網路科技專才，以扶植和碩正在起步的5G事業；和碩向日經亞洲證實，他們投資研發5G已有一段時日。

和碩上週宣布與微軟聯手的計畫。根據這兩家公司表示，雙方聯手的目的是為了打造行動5G基地台。基地台可連結地球低軌道衛星，以確保無線通訊不中斷，在發生像是地震造成平時電信通訊中斷等特殊情況時，可派上用場。