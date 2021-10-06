香港「銅鑼灣書店」前負責人林榮基來台開店，遭男子鄭啟龍及曾士晟、曾士峰兄弟潑漆，林榮基提告求償；台灣高等法院維持一審判決，認定鄭男等3人以暴力方式侮辱、傷害林男，對其精神上造成痛苦，判決連帶賠償30萬元定讞。

林榮基原定去年4月25日在北市南京西路重新開張銅鑼灣書店，持續宣揚對香港問題的理念及訴求，鄭男心生不滿，找曾士晟兄弟幫忙，4月21日尾隨林至中山北路一段某家咖啡店，由曾士峰上前潑紅漆，曾士晟持手機拍攝，再把照片傳給鄭男，3人犯後一同逃回高雄。

刑事部分，台北地方法院依傷害等罪，對鄭啟龍及曾士晟、曾士峰兄弟判處3月至4月徒刑，台灣高等法院加重將3人各改判8月、7月、6月。

林榮基另提起附帶民事訴訟，台北地院審酌此事件讓林日後還得擔心再因政治言論而遭受他人不法侵害，對他心理造成一定程度影響，判鄭啟龍3人應連帶賠償30萬元，上訴後，高院駁回確定。