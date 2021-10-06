男人因愛而寵自己心愛的女人，但對於有些女性來說，男人寵愛自己是天經地義的事情，甚至還會仗著對方的愛而為所欲為。《網易新聞》近日分享4個容易恃寵而驕的星座女，會隨意踐踏另一半的愛，把自己當成女王。

1.獅子座

獅子座天生擁有高傲的性格，獅子女也不例外，她們在談戀愛時，喜歡保持高高在上的姿態，面對另一半的寵愛與付出，視為理所當然，覺得自己本來就應該受到寵愛，有時會仗著另一半對自己的好而得寸進尺，凡事都依賴伴侶，若是另一半有意見，她們還會感到不滿，覺得對方任何事都應該聽自己的。

2.天蠍座

天蠍女非常固執，對於戀人的寵愛，有時候還會不懂得珍惜，甚至仗著這一份愛，肆無忌憚的做任何事，不考慮後果，不過天蠍女在愛情裡，其實也願意付出，只是她們太愛計較，認為自己付出時，對方就應該付出更多，伴侶若稍微付出少了一些，她們心裡就會感到不平衡，認為對方對自己的愛變了，甚至因此與伴侶發生爭執。

3.射手座

射手女欺軟怕硬，在戀愛中對她們越好，態度就會越囂張，甚至覺得對方唯她們不可，認為無論自己做了什麼都能被原諒，長期受到寵愛的射手女就會變的越來越不珍惜這段感情，再者，她們善於交際，身邊的異性也很多，還會仗著伴侶不敢管束自己，在外與異性保持曖昧關係，久而久之就像是一隻脫韁野馬，感情也會因此出現問題。

4.金牛座

金牛女被伴侶寵壞了，就會變得沒有分寸，她們會將另一半的錢，全花在自己的身上，只要看到喜歡的東西，就會毫無理性的消費，一旦被伴侶指責，還會因此感到氣憤，甚至會變本加厲，完全不顧對象的經濟條件，伴侶在感情裡也會越來越沒有耐性，感情最終也可能因此破裂。