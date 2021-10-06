美國財政部長葉倫周二說重話，若國會無法在2周內即時解決舉債上限問題，美國經濟將陷入衰退；歐股早盤慘跌一片，德、英、法股皆開低走低，分別跌1至2%不等，美國道瓊期指則下殺逾300點，那指期跌逾1%，美股周三早盤恐不樂觀。

美國國債觸及舉債上限，葉倫多次示警爆發災難性後果的可能性，然而民主、共和兩黨對峙的前提下，提高舉債上限仍遙遙無期，葉倫周二受訪時直言不諱，她確實認為10月18日是最後限期，完全預料的到，這將導致美國經濟衰退。

美國公債價格持續下跌，10年期美債殖利率一度觸及1.57%，為4個月以來的高位；原油價格的飆升，引起市場對通膨的隱憂，紐約市場原油期貨價格創下7年新高，截至台北時間18點35分，紐約市場原油期貨暫報每桶78.57美元，布倫特原油期貨價格暫報每桶82.28美元。

美國道瓊期指下跌335點（或0.98%），暫報33848點；那斯達克100期指下跌200.25點（或1.37%），暫報14455點；S&P500期指下跌50.75點（或1.17%），暫報4283.25點。

德、英、法股慘綠一片，德國DAX指數下跌327.27點（或2.15%），暫報14867.22點；法國巴黎指數下跌134.44點（或2.04%），暫報6441.84點；英國股市下跌119.17點（或1.68%），暫報6957.93點。