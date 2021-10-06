受惠於高階PCVR硬體Vive Pro 2在9月上旬全球開賣，宏達電9月營收躍升至6.01億元，比8月大增64.03％，創下今年6月以來的單月營收次高紀錄。

宏達電往年單月營收起伏都與智慧型手機新品上市連動，不過隨著宏達電近幾年縮編手機產品線、出售智慧型手機代工團隊，全球消費者對於宏達電品牌手機已經逐漸淡忘，反而是VR產品線已經成為宏達電代名詞。

尤其去年在疫情影響下，大量的企業員工在家上班、差旅不便，能夠遠距協作的宏達電VR硬體因而受到青睞，雖然全球疫情一度因為歐美市場的高疫苗接種率而結束有望，但是病毒不斷變種下，矽谷不少大型企業已經宣布延後至明年才要求員工回到辦公室，全球能夠回到以往正常生活的日子也不斷向後延，都讓企業對VR的需求不減反增，宏達電今年以來單月營收高峰，已經與VR新品上市連動。

宏達電6月初針對至企業市場開賣高階VR一體機Vive Focus 3，便讓當月營收衝高6.64億元，創下今年最高點，9月則在Vive Pro 2全球上市下，再度將營收送上6.01億元的今年次高。隨著宏達電宣布將在10月14日舉行全球產品線上發表會「Go With The Flow體驗之旅」，所展示的VR新品有機會成為明年初單月營收再起的最大動能。