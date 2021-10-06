養殖業者將貢寮鮑與紫海膽混養，提高養殖池經濟效益。（新北市漁業處提供）

貢寮鮑是新北市養殖範圍最大的養殖漁業，以貼近自然的飼養方式，孕育出來的貢寮鮑鮮嫩肥美，近年養殖業者引入同樣以海藻為食的海膽進行混養，期望能充分利用貢寮鮑養殖池的生產潛力和提高收益。

貢寮鮑養殖業者為更有效利用天然養殖環境，與海洋大學水產養殖系的教授針對養殖池的環境特性進行研議，教授建議選擇與貢寮鮑同樣以海藻為食，且對貢寮鮑低危害性的紫海膽做為混養的物種。

貢寮鮑養殖達人張繼修表示，東北角海域常見的可食用海膽有馬糞海膽及紫海膽，近年也買得到這兩種海膽幼苗，剛開始時將這兩種海膽與貢寮鮑一起混養，後來發現馬糞海膽喜歡棲息在靠近水面的池壁上，很容易被擅自進入養殖池的路人、遊客、潛水客擅自撿拾而造成損失；紫海膽則喜歡棲息在養殖池內的石縫間，所以現在混養以紫海膽為主。

張繼修說，放養的海膽苗殼成長到約2公分（不含刺），約要1年半至2年，當殼長到超過6公分時，就可以採收了。

新北市漁業處表示，新北市生產萬里蟹、小卷、貢寮鮑等多樣優質水產品，除了在新北市沿海一帶的海鮮餐廳可以品嘗到這些在地的優質海鮮料理，推薦大家多多利用網路採購，不用出門就可以享受健康又美味的海鮮大餐，既節省時間，還能用行動支持在地小農發展。