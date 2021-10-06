女模出身的大陸正妹「一栗小莎子」，擁有甜美臉蛋與自稱「微胖」的好身材，憑著身穿藍色針織連身裙跳舞的影片爆紅網路，社群帳號吸引超過900萬粉絲追隨。被封為藍色戰神的一栗小莎子，近日更獲邀參加車展活動，少了修圖軟體幫忙，其粗壯身形也成為網友熱議焦點。

被封為「藍色戰神」的大陸網紅一栗小莎子，近日獲邀出席車展活動，特地以緊身旗袍外加薄紗披肩的打扮，小露性感香肩，果然吸引大批粉絲圍觀搶拍女神風采，人氣絲毫不輸明星。

一栗小莎子近日出席車展，零修圖照片惹議。(取自微博)

隨著一栗小莎子車展零修圖照片一一流出，雖然她臉蛋依舊甜美，不過其真實身材就引發網友熱議，「我還以為就我沒有腳脖子 她也沒有耶哈哈哈哈哈哈哈哈」、「這樣看有120斤（60公斤）」、「本人比視頻胖了點，更喜歡了」、「她視頻我還以為是一個170多公分的大長腿，現在看來也是拉腿了」、「離開了互聯網還不是一個普通人」、「跟濾鏡裡的不一樣」、「見光死一半」。

對於網友批評，一栗小莎子也透過社群網站高EQ回應，「我參加了一個活動，你們都說我變胖了，那我可以做你的微胖天花板嗎？」幽默表示會將把減肥加入平日行程。