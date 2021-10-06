近年中國大陸和印度在西藏與拉達克（Ladakh）邊境的緊張情勢升高，雙方持續屯兵備戰。《歐亞時報》（The EurAsian Times）5日指出，雖然印度在該區域的空軍基地數量遠高於大陸，但大陸戰機可能進駐鄰近的巴基斯坦吉爾吉特－巴爾蒂斯坦（Gilgit-Baltistan），將削弱印度的地利優勢。

《歐亞時報》報導，先前曾傳出中國大陸於巴基斯坦的司卡度（Skardu）空軍基地，部署達40架殲10戰機和1架IL-78空中加油機的消息；雖然稍後遭巴基斯坦官方駁斥，但未具名的軍事專家告訴《歐亞時報》，若有必要，該基地「毫無疑問」能做為大陸根據地，抵銷印度空軍於中印邊境的數量優勢。

司卡度位於拉達克北部的吉爾吉特－巴爾蒂斯坦，距離印度查摩與克什米爾夏季首府斯利那加（Srinagar）僅約200公里，巴基斯坦空軍於當地部署過JF-17「梟龍」戰機。且根據衛星照片，巴基斯坦仍持續升級基地設施，第2條跑道的建設作業已幾乎完成。

退役印度空軍中將、現任印度空中武力研究中心（Centre for Air Power Studies）主任邱普拉（Anil Chopra）先前指出，中國大陸的阿里昆莎軍民兩用機場，由於身為全世界海拔第三高機場的地理環境限制，僅能部署幾架戰機；和田基地是大陸空軍於當地的主要基地，距離戰區約350公里，可容納50至60架飛機；喀什基地則距離戰區約600公里，可容納戰機量略低於和田基地。

而相較之下，印度空軍在距離戰區約350公里的範圍內有近10個空軍基地，因此邱普拉聲稱，若中國大陸在該區域部署100架戰機，印度空軍就有能力部署250架。