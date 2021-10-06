台北市松山警分局6日凌晨在八德路實施酒駕攔檢，攔到一名騎士渾身酒氣，但騎士刻意拖延不願酒測，員警一查車號，赫然發現竟然是中山警分局偵查隊的偵防機車，疑似酒駕騎士是中山警分局偵查隊施姓巡官。最後施姓巡官拒絕酒測，當場收下18萬元罰單，該輛警用公務機車也當場查扣。

據ETtoday新聞雲報導，6日凌晨零時許，台北市松山警分局交通分隊在八德路2段451巷口執行酒駕路檢勤務，攔查到一名騎乘普通重機車駕駛，身上有明顯酒味、便依法要求他接受酒測檢查。但男子不斷拖延，就是不肯酒測，員警查詢車號，赫然發現居然是中山警分局偵查隊的偵防機車，47歲的施姓騎士則是中山警分局偵查隊的巡官。

拖延近40分鐘後，施姓巡官最終拒絕酒測，員警當場依規定開出新臺幣18萬元罰單，並查扣該輛警用公務機車；警方指出，酒駕拒測最高可吊銷其駕駛執照、並必須接受道路交通安全講習及繳納高額罰鍰。

酒駕攔檢攔到「自己人」不是新聞，今年3月北市大同警分局延平派出所林姓警員，也是凌晨被攔檢，他沒有表明身份，但拒絕酒測，寧可吞18萬元的罰單。事後林姓警員被查出身份，最後被督察單位記一大過、並調整單位懲處。

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