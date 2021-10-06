最近手機通訊軟體再度出現假藉「台灣中油股份有限公司」名義，使用「CPC」紅白藍企業識別標誌並仿造「中油火炬商標」的詐騙訊息，宣稱「歡慶雙十送500元加油券」。中油澄清表示，該帳號並非台灣中油所設，提醒社會大眾不要受騙上當，另針對行為人觸犯商標法、意圖使他人受騙等不法行為，恐涉刑責，必要時中油將採取法律行動。

每逢節慶時刻，經常有詐騙訊息出現，近日LINE等手機通訊軟體群組瘋傳「歡慶雙十送500元加油券」詐騙訊息，並設置詐騙網站，所有活動和內容皆為虛構。

中油指出，公司並未在手機通訊軟體設立官方帳號，亦未設立國慶送加油券等網站。中油所舉辦的各種行銷活動都會發布新聞或授權加油站現場公告，建議民眾如遇類似蓄意詐騙行為或內容，可使用通訊軟體提供的功能提出檢舉，避免更多不知情民眾因個資遭到竊取而受害。

此外，對於該行為人的詐騙行為，係使用台灣中油的企業識別標誌，並仿造「中油火炬商標」來欺瞞消費顧客，已涉及不法，中油必要時會採取法律行動以確保資訊、交易安全，維護消費大眾權益。