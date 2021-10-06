3年前戚姓女子要求97歲的杭姓公公回房間午睡遭拒，她竟情緒失控加以痛毆並噴灑殺蟲劑加以虐死，一審無罪、監護5年，二審依傷害致死罪改判15年，經撤銷後，台灣高等法院更一審開庭，她的律師請求鑑定她有無就審能力。

大學研究所肄業，擔任過安親班助理的戚女虐死公公後遭起訴，士林地院一審依醫院鑑定結果，認為她有幻聽及被害妄想等精神病症狀，她傷害杭男致死的行為，因精神障礙致不能辨識其行為違法屬不罰，因此判決無罪。

高院二審認為，戚姓女子在寒冬2天，將已高齡97歲不良於行，且身患心血管、類帕金森氏症之公公强行拖拉令臥於浴室地上，脫其衣服以冷水沖、徒手、腳踩或以浴室內之板凳、地板刷、馬桶刷等毆打，涉犯殺人罪。

二審認為一審無罪判決所依據醫院鑑定所憑被告供述與事實多有出入，被告配偶、母親又多陳述被告於案發前精神即有異常，及刪除通訊徒留對母親咒駡異常用語，鑑定人所獲知依憑鑑定之資料失真，當影響其鑑定之判斷，即無從遽採。

案經最高法院撤銷後，高院更一審今開庭，戚的律師主張，她當下為思覺失調症急性病發，無法辨識行為違法，也無法預見公公有死亡結果，且她最近又住院，請求法官由醫院鑑定她是否有就審能力。

庭末法官諭知，律師請求調閱病例、就審能力鑑定及傳喚醫師部分，由合議庭評議後決定。