預期國慶連假，交通壅塞，南投縣警局交通分隊規劃六大交通疏導措施。（南投縣警局提供／黃國峰南投傳真）

預期國慶連假，交通壅塞，南投縣警局交通分隊規劃六大交通疏導措施。（南投縣警局提供／黃國峰南投傳真）

預期國慶連假，交通壅塞，南投縣警局交通分隊規劃六大交通疏導措施。（南投縣警局提供／黃國峰南投傳真）

預期國慶連假，交通壅塞，南投縣警局交通分隊規劃六大交通疏導措施。（南投縣警局提供／黃國峰南投傳真）

國慶連續假期將至，預期會有大量觀光人潮到觀光大縣南投遊玩，南投縣警察局交通隊規劃六大交通疏導措施，並於主要省道

及重要路口規劃95處交通疏導崗，呼籲民眾提早或延後規劃出遊行程以避開車潮。

南投縣警察局交通隊指出，連假期間，本縣風景區、重要交流道周邊交通之疏導，規劃6大措施加強執行：

措施1：易塞車路段及時段如疏導措施一覽表，請民眾提早或延後規劃出遊行程以避開車潮。

措施2：如主要道路壅塞時建議民眾改道行駛。

措施3：本次連假高公局未實施封閉匝道及高乘載措施，但有實施嚴格儀控管制，如壅塞時請民眾依據警方疏導指引上國道，並請用路人及遊客盡量避開下午15時至18時尖峰時段行駛省道台3線名間往南投路段、埔里往國道6號愛蘭交流道路段，以避免塞車。

措施4：本局交通隊將不定時上線通報最新路況，透過警廣、全國廣播、道路CMS（可變標誌）、本局臉書，通報壅塞路段，讓民眾即時了解路況。

措施5：本縣旅遊景點重要停車場8分滿時，即時透過各通訊工具宣導。

措施6：溪頭亦將實施滿場分流措施，請遊客前往前務必注意務必注意先查詢路況及停車場車流量，並請注意收聽警廣。

交通隊表示，將於主要省道及重要路口規劃95處交通疏導崗，加派警民力進行疏導，民眾前來本縣出遊請務必事先查看路況並收聽警廣，南投縣警局將不定時上線通報最新路況。