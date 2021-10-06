壽險2021年獲利大爆發，隔年現金股利是否能創新高？據保險局統計，壽險業2020年稅後獲利2087億元，創歷史新高，2021年共核准六家壽險公司核發現金股利，金額共119.66億元，與獲利金額相比，核發率僅5.73％，但已是近三年發放金額新高，2021年壽險稅後獲利可望破3100億元，若能爭取近6.4％的核發率，現金股利即可望創歷史新高。

2020年壽險獲利雖創新高，但因為很大部分是處份債券的資本利得，依規定必須按未到期年限，提列為未分配盈餘公積，不能馬上分配，同時也是為未來接軌IFRS17（保險合約會計）等作準備，所以到2020年底壽險業各式公積已突破新台幣1兆元。

今年前八月壽險稅前盈餘已達3386億元，稅後應已破3100億元，考量第四季有些公司可能會增提相關準備金，因應市場波動，保守預估今年全年壽險稅後獲利應有3100億元以上，同時因為股市多頭行情，今年獲利有極大部分是來自實現股票資本利得，即與去年不同，較少債券盈餘要留在帳上的問題，只不過已越來越靠近接軌時間，最後仍要看金管會最終可核准的家數與金額。

依據金管會統計，近六年壽險發放現金股利最多的一年，是2018年發放196.67億元，對應2017年的稅後獲利，發放率高達15.92％，2018年因為資本市場波動，壽險公司帳上出現未實現虧損，2019年大部分壽險公司都不能發放現金股利，全年僅7.6億元，創近年新低，之後金管會祭出債券實現獲利新規定，近二年現金股利發放率各為3.46％與5.73％。

2021年富邦人壽獲准發出74.4億元現金股利，中國人壽發19.92億元，安聯人壽發11.2億元，康健人壽發6.46億元，合庫人壽發3.85億元，保誠人壽約發4.83億元，共119.66億元，其中康健人壽連續六年都有獲准發現金股利。

2022年如國泰人壽、富邦人壽、中國人壽等應都會再繼續爭取發放現金股利，若配發率能近6.5％，就可望創近年現金股利配發金額最高的一年。