台灣基進立委陳柏惟罷免案，將在10月23日舉行投票。對於「刪Q」的態勢，民進黨秘書長林錫耀今天(6日)表示，民進黨的立場很清楚，就是「挺3Q、反惡罷」。資深媒體人羅友志認為，陳柏惟保住的機率不高，民進黨為什麼還要投入？因為可以「練兵」。

羅友志6日在臉書發文表示，民進黨的資源完全投入了，看得出來吧？整個line都是反刪Q的新聞。這場罷免太多意義了。不但是綠營少一席友軍，如果陳柏惟輸了，很可能被操作成「反中議題的挫敗」。

羅友志指出，最近總統蔡英文才用「台灣的總統」投書外交月刊，民進黨同仁逢中必嘴的焦慮程度越來越重，從岳飛事件就看得出來。這時候放抓著陳柏惟去死，對以後一定有傷。

羅友志預測表示，台中是一定敗的。陳柏惟保住的機率又不高，民進黨為什麼要投入？因為可以練兵，等於就是「開始進入選舉」；2021的初選快到了、2022的縣市長選舉也需要一個分配位子的空間，萬一陳柏惟被罷免了，也得找到人可以參加補位的動作。從2022台中市長，一路到2024立委台中都被國民黨摧枯拉朽，不但不是戰鬥民進黨的風格，更會造就盧秀燕成為民進黨超強大的敵人，怎麼算都應該投入。

羅友志認為，如果陳柏惟罷免成功，民進黨整個操作一定是「贏了，民進黨的功勞；輸了，基進黨不爭氣」，就看民進黨要「進入多深」，這就巧妙了。

網友回應說，「我覺得這樣子反而他被罷免的機率變高了。」、「熱對他應該不利。」、「拜託罷掉他，我不想我的薪水養這種立委。」