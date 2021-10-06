台灣百年的煤礦採集事業，曾創造經濟奇蹟，卻也有人犧牲生命，並逐漸被人遺忘。以1984年台灣三起礦坑災變為本，來自美國的河床劇團導演郭文泰，推出全新作品《被遺忘的》，他表示，「這個作品並不只在講礦工的故事，而是透過礦工曾歷經的勞動條件，回看現今的藍白領階級，是否也受到同樣的壓迫？以及每一個在困苦環境下的勞動者，對於家庭的責任與愛所做出的犧牲。」

為了完成作品，團隊到了不同的礦坑田野調查，郭文泰表示，在瑞芳猴硐礦工文史館，對礦坑裡的氣氛印象深刻，「工人進到礦坑裡，岩層間的煤礦高度僅有30至60公分，他們必須躺著或側身工作，而下方的溫度高達40度，為了方便工作，一下去就開始脫衣服脫個精光，進到越深的地方就越暗，僅有頭燈，要與黑暗共處相當長的時間，若是設備出任何意外，會產生一氧化碳中毒，而他們不是下去一次、一天、一年，而是一輩子。」

《被遺忘的》演出內容就從這群被遺忘的礦工開始，結合影像、舞蹈、音樂、身體藝術以及雕塑，也運用了開採煤礦的相關素材意象為創作內容，包括安全帽、礦車軌道、採礦台車、坑道、煤塊、氧氣面罩、煤塵等。

表演藝術評論台駐站評論人汪俊彥表示，「郭文泰沒有把礦工的問題侷限在台灣，反而隱隱拉出一條上溯到歐洲工業現代性的歷史狀態，批判性地不斷重組這麼大規模的全球與在地問題。」演出將於11月6日及11月7日在國家戲劇院登場。