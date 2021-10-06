隋棠6日出席母嬰產品代言活動，被問及《犀利人妻》「前夫」溫昇豪日前在臉書發兩人合照，並說「誰說分手後不能是朋友，瑞凡、安真回得去了」，隋棠也笑認確實即將再合體，至於是否「回得去」、「和好」則還不知道，透露新戲預計下個月開拍，下半年都會在劇組度過，所以很珍惜現在跟3個小孩的相處時間，之後拍戲後將交給老公Tony照顧。

之前老公Tony回美國1個月加上返台後隔離兩周，隋棠「1打3」照顧3個小孩1個多月，幸好媽媽也有來幫忙，她苦笑說：「靠著無比的耐心與愛心，活下來了！」她說還不到崩潰，只是有時工作完回家還要顧兩個大的功課，必須急著趕回家盯著他們做作業，有些心理壓力，但總體而言還是很享受育兒生活。她誇老公是幫她很多的另一半，會自動自發幫忙，現在會提早起床為小朋友準備早餐、幫他們刷牙，且做得滿好的，只有洗澡、陪玩、說故事，是一定要她負責的，但最近又多了腳底按摩環節，原本她是在為小朋友說睡前故事時順便按摩腳底、希望促進身高發育，沒想到3個都很喜歡，現在講完故事還要再按一輪，所以睡前儀式更久了。

隋棠出席母嬰品牌活動。（陳俊吉攝）

隋棠出席母嬰品牌活動。（陳俊吉攝）

隋棠最近加入Podcast行列，取名《隋身聽》，聚焦在她這2年關注的孩童性侵議題，她意外透露之所以一直未開Podcast，是從小語言發展不佳，嘴巴跟不上腦袋、邏輯會顛倒，表達的言語有時會讓人不好理解，放到現在是要上治療課的程度，所以決定克服這心理障礙，繼續為兒童性侵害防治盡一份心力。她受訪時坦言，「我無法完整講出我腦子的東西，是傾向書寫的人，靠書寫才能講出完整感受和想說的事，嘴巴笨拙跟不上。錄節目也有先寫很多大綱稍微提醒自己，不然會一直重來。」

她說自己一直滿努力在克服這表達障礙，但至今還是很嚴重，「直到現在，出席記者會活動對我壓力還是非常大的，必須準備很充分充足，才能面對大家，因為有很大的心理壓力，沒準備充足會卡住。但講課不會，跟小孩講課是我最舒服的時候」。

隋棠表示，拍Podcast 最主要是告訴父母親怎麼跟小孩談怎麼保護自己身體的事，有些父母難以啟齒、不知如何引導，她希望幫助有明確方向，自己也想要不斷地傳遞，像讓性侵這件事不要是不好意思被提到被討論的，讓社會對性侵潛在被害者甚至受害者更友善，避免更多人掉進那樣的危險之中。她很感謝自己宣布拍Podcast的計劃後，包括鍾欣凌等好友都打給她表示如果需要一起聊，很願意共襄盛舉，她雖然很感謝，但因為不太是主持人型，自己做的話可能只有10分鐘，卻可能要錄3、4個小時，錄的時間也受限，必須等到小朋友都熟睡才能在客廳用簡陋器材自己錄，且還要順很多稿子，所以暫時還是只能自己做。