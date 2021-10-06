台南市截至今天已核准26家KTV、255家電子遊戲場復業，市府相關單位前往稽查。(台南市經發局提供／曹婷婷台南傳真)

疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心5日起有條件開放電子遊戲場所及資訊休閒場所、錄影節目帶播映場所、視聽歌唱場所、桌遊、麻將休閒館營業場所，台南市政府經發局統計，截至今天已核准26家KTV、255家電子遊戲場復業。

經發局指出，包括好樂迪、錢櫃、賓士、萬象等業者都提出復業，經發局也已經核給復業計可，近日也將由市府相關單位進行輔導、稽查，若查到業者違反防疫規定，將移請相關單位依傳染病防治法相關規定裁罰。

經發局長陳凱凌表示，市府配合中央流行疫情指揮中心防疫管理措施規定，視聽歌唱場所（自助式KTV及電話亭KTV）及錄影節目帶播映場所(MTV)均須向市府申請復業，經審查核准，才能復業。

經發局表示，業者可至台南市政府經濟發展局網站「新冠肺炎專區」中「防疫資訊」下載經濟部公告防疫管理措施、復業計畫申請表及切結書，提出復業申請，並切結遵守中央流行疫情指揮中心的防疫措施規範，經發局經審查後會儘速核准復業，後續也會列管加強聯合稽查，避免防疫破口。