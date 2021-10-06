美國運通致力於推動在地商圈經濟，「在地好店」活動推出以來，受到參與特約商店與卡會員的一致好評。邁入第五年，「在地好店」擴大為更具規模的美國運通「Shop Small」全球性消費活動的一份子，以嶄新面貌登場；全台各商圈超過20000家在地好店參與活動，提供卡會員多項購物酬賓禮遇、在地美食與消費現金折扣優惠。美國運通希望成為在地好店的強力後盾，邀請卡會員透過消費一起支持努力堅守的商店，共創共榮在地商圈。

台灣美國運通國際公司董事長暨總經理郭豐賓說，美國運通致力成為台灣在地店家的最佳夥伴，同時提供卡會員精彩的禮遇及細緻的服務。本年度參與「在地好店」活動的特約商店超過20000家，為歷年之冠。疫情發生對台灣許多店家帶來前所未見的嚴峻考驗，我們希望透過刷卡優惠活動，成為支持在地好店的一股力量，邀請卡會員透過消費作為對這些商店的肯定，活絡在地經濟。參與「在地好店」的特約商店對於此活動多有正面的反饋，因此持續參加酬賓計劃。

知名本土戶外用品品牌歐都納已經第四年參與「在地好店」，歐都納表示，參與特約商優惠活動期間，透過美國運通提供的行銷資源和宣傳管道，不僅提升歐都納在美國運通卡會員的品牌知名度，同時增加卡會員到店消費的機會。雖疫情期間整體消費受到相當影響，仍感謝美國運通持續對特約商夥伴提供貼心支持方案。

「在地好店」優惠活動除了為特約商店提供行銷及宣傳外，也為特約商店帶來實質的業績成長，今年已經第三年參與「在地好店」的訂製西裝品牌GAUTE表示，美國運通追求的高品質服務正符合GAUTE以客為尊的精神。根據估算，疫情期間美國運通卡會員來客量相較以往增加了10％。透過美國運通秘書的預約客也增加了20％。甚至有陪伴客戶來店的友人，看到美國運通的優惠內容之後，也成為了卡會員。

即日起至2021年12月31日止，美國運通卡會員持在台灣發行之美國運通卡，於美國運通「在地好店」活動之指定特約商店刷卡，可享額外1倍「會員酬賓」積分，每一主卡帳戶，最高享額外500「會員酬賓」積分回饋。

此外，即日起至2022年7月15日止，美國運通卡會員於「在地好店」指定零售購物類別店家單筆消費滿888元(含)或以上，立即享100元現金折扣優惠；於指定餐飲類別店家單筆消費滿488元(含)或以上，立即享50元現金折扣優惠，回饋比例最高可達11％。除了提供卡會員現買現折的消費優惠，同時刺激消費為特約商店帶來更多商機。

美國運通一直以來被視為台灣高端消費市場的領導品牌，為了支持台灣在地好店，並提供卡會員更廣泛的在地禮遇，「在地好店」活動也囊括許多擁有廣大消費族群的商店，包括知名連鎖店「燦坤3C」、「小北百貨」、「美廉社」、「萊爾富」等。

此外，近兩年廣受歡迎的蔬食名店「小小樹食」、世界麵包冠軍創立的排隊烘焙坊「陳耀訓麵包埠」、連續名列米其林必比登推薦的「杭州小籠湯包」、創立超過50年的「皇家眼鏡」、充滿深刻父愛的「Hsu & Daughter 徐氏父女皮件工作室」，都可以使用美國運通卡刷卡消費。