根據氣象局預報，位於菲律賓西側的熱帶低氣壓持續發展，其外圍水氣可能對臺灣帶來顯著雨量，水利署密切關注後續降雨變化，除持續守視熱帶擾動外圍雲系動態發展外，同時也繼續各區水情調度管控作為，兼顧防汛整備作業以及預為因應後續枯水期用水需求，以穩定各區域民生、產業及農業用水。

水利署表示，近期雖有熱帶擾動可能帶來顯著雨量，但時序進入秋收，各灌區農業陸續進入抽穗期用水需求高，為使農業收成順利，水利署與農田水利署配合季節轉換與水稻生育時期需求，透過緊密合作及溝通協調，以細緻化的操作調控農業用水。雖目前於豐枯水期交替之際，各地區主要水庫尚可維持高蓄水位，但為因應氣候變遷所帶來的降雨不確定性，仍需審慎調供各項用水需求。

以臺中地區為例，大甲溪德基水庫於今年7～9月降雨量雖低於歷年平均，但在水庫管理單位細緻操作、精準配水以及農業單位配合節水供灌策略下，目前蓄水率仍可達97％，水量更勝往年，但因目前大甲溪入流量已逐日減少，所以水利署及農田水利署將持續合作透過加強水閘門調控、採行區域輪灌、優先利用河川地面水源等節水供灌策略，維持滿足農業用水需求及兼顧水庫蓄水量，使農業得以順利收成，民生產業也用水無虞。

水利署指出，去年豐水期無颱風帶來足夠降雨，創下自1911年氣象局有史以來最少紀錄，所幸政府近年所推動各項水資源政策、用水管理及調度備援工程上場發揮功效，經由中央與地方以及民間團體共同抗旱，將枯旱缺水衝擊降至最低。水利署以此為鑑並考量氣候變遷降雨不確定性，仍持續把關各項用水需求，滾動檢討各節水調度因應措施，精進各項抗旱作為，穩定各地供水需求，同時也呼籲各界及民眾把節水當生活常態。