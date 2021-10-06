Netflix 5日宣布2021下半年重磅推出8部由眾華語影視后、影帝領銜主演的華語影集與電影，包括賈靜雯初次擔任製作人，攜手比莉、柯佳嬿、林柏宏、吳慷仁主演的《媽，別鬧了！》，以及林心如、楊祐寧、楊謹華、鳳小岳與張軒睿等華麗卡司的影集《華燈初上》，第一部將在11月26日全球獨家上線；王淨、范少勳、邵雨薇、王柏榤等人主演的《比悲傷更悲傷的故事：影集版》也於本月22日全球首播。

《媽，別鬧了！》生動刻畫親子關係與人生各種荒唐。（Netflix提供）

另外，香港影后吳君如主演改編自真人真事的運動傳記勵志電影《媽媽的神奇小子》也將登上 Netflix；現正熱播的《盛夏未來》則是陳正道導演於《盛夏光年》15周年後再次推出的青春愛情電影，由大陸新生代實力派演員張子楓與吳磊詮釋青春期的校園愛戀與迷惘。包括《2049》、《茶金》 與《四樓的天堂》等更多故事多元、卡司堅強的質感話題華語影集也將陸續登上Netflix。主持小天后 Lulu，特別以品味家的身份現身，為 Netflix 下半年精彩華語內容量身打造的「Netflix 總有你的菜」拍攝正式預告。

林心如（左）、楊謹華主演的《華燈初上》登上國際平台。（Netflix提供）

《媽，別鬧了！》是繼《俗女養成記》與《我的婆婆怎麼那麼可愛》後，另一生動刻畫親子關係與人生各種荒唐的必看家庭喜劇。此劇由《你的孩子不是你的孩子》團隊製作，故事主人翁是一位年逾六十歲卻勇敢追愛再婚的「媽媽」，找上在現實生活中同樣自信時髦的辣媽比莉，與飾演兩個女兒、感情生活各自面對重重關卡的賈靜雯與柯佳嬿有精彩對手戲，同時林柏宏、吳慷仁也在劇中演出女兒們的戀愛對象。《媽媽的神奇小子》則是香港影后「三姑」吳君如的最新力作，在電影中演活殘疾奧運會天才跑手蘇樺偉真人真事改編電影中的蘇媽媽。曾以《金雞》拿下金馬獎最佳女主角獎的吳君如，再次以收放自如的演技在《媽媽的神奇小子》中撼動螢幕前觀眾。

《華燈初上》首次挑戰以三部曲的方式播出，第一部前八集將於11月26日 Netflix 全球獨家上線，揭開從1988年林森北路條通酒店「光」媽媽桑與小姐間展開的情感糾葛與不可告人的秘密。林心如與楊謹華在實景打造還原台北神秘夜生活的《華燈初上》中，飾演一對妝髮造型華麗多變、自高中情同姐妹的酒店媽媽桑，兩人卻為同一個男人爭風吃醋，因而出現謊言、背叛、猜忌，與一樁充滿疑點的命案。超級六星級卡斯演員陣容包括楊祐寧、鳳小岳、張軒睿、郭雪芙、謝欣穎、謝瓊煖、劉品言、江宜蓉、章廣辰、鄭元暢、王柏傑、吳慷仁、修杰楷等人。

15年前的《盛夏光年》，一段張孝全、張睿家與楊淇刻畫的三角愛情，道出無數人不敢言語的晦暗與衝動。15年後，同樣由陳正道執導的電影《盛夏未來》，再次將鏡頭移向充滿不安與疑惑的校園男女，透過「青春電影」鼓勵觀眾變得更加勇敢。《比悲傷更悲傷的故事》電影版成功逼出無數觀眾眼淚後，將在 10 月 22 日 Netflix 全球獨家播出的影集版將角色關係與故事線延伸發展，勢必成為《Move to Heaven：我是遺物整理師》與《如蝶翩翩》後，觀眾最怕衛生紙不夠用的催淚影集。故事從一首歌開始，王淨與范少勳飾演的男女主角 K 跟 Cream 共寫了一首歌，卻被匿名投遞到唱片公司受到關注，這對戀人刻骨銘心的愛情因此被世人知道。