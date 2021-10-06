台北市長柯文哲妻子陳佩琪日前在臉書爆料，總統府內的人在世大運時，將場外抗議的事爆給記者，那人是總統府內的「柯黑」兼「黑柯」中心。她6日又再臉書開炮，重提先前政院做哏圖黑北市冠軍牛肉麵，玩哏玩上癮。

陳佩琪表示，世大運開幕那晚，暗到幾乎連台階都看不清楚，所以沒注意到是何人陪蔡英文總統出席場內的開幕式 ，但她說的那段「呵呵呵」對話，也是在後台休息室發生的事，整個對話是他們2位以她和柯為對象合力完成的。

陳佩琪說，不知這位跳出來幫朋友澄清的副祕書長，臉書寫的意思是已完全否認自己和朋友有pass這新聞給記者了？ 若沒有，那麼有幻覺、幻視的是應該是記者本身了，該記者能在如此遙遠的距離看到人的情緒和表情，感官能力真是驚人，人前握握手，人後下毒手，是X綠X的日常，永遠別低估他們的下限在哪。

陳佩琪說，世大運這種新聞受傷的只有柯1人，只有當天陪同他出席的她可幫他說話，先生可能常挨揍且毫無還擊能力，所以讓綠營玩這哏玩到上癮了，有天終於踢到鐵板，去年底，國人對萊豬進口焦慮不已，結果柯一腳踏出政院，就有人做哏圖開記者會黑北市府， 只是這回牽扯對象不是只柯1人，還扯到一個無辜的商家。

陳佩琪說，這事件最有戲的還在後頭，就是花公家的錢買牛肉麵，政院的統編都被大家看光光了，只是大家開了沒人報帳而已；牛肉麵統編事件後，有次開玩笑的問柯「我替公家花的錢，可開市府統編嗎？市府統編是多少，我從沒開過哩！」柯白我好幾眼，毫不思索地回「特別費都當市府員工的獎勵金，每月都花光光了啦！」