台灣癌症基金會調查： 逾7成癌友願意共同負擔參與健保以及早使用到新藥新科技救命。（台灣癌症基金會提供）

台灣健保是全世界覆蓋率最高的健康保險制度，民眾的滿意度高達九成，自健保於民國84年開辦至今，國人的平均餘命增加了6歲，癌症5年存活率從健保開辦前的40.7％ 增加至58％，受惠於健保減少民眾就醫負擔保障弱勢人口就醫，實現社會正義。

「健保收入的成長趕不上支出的成果，財務結構脆弱。」台灣癌症基金會執行長賴基銘說，台灣人口結構改變，2020年新生兒來到負成長，台灣在2025年將邁入超高齡社會、隨著科技的發展，各項檢驗和新藥的支出不斷攀升，因此在醫療成本持續的上漲的情況下，儘管2021年成功將健保保費由4.69％調漲到5.17％，2022年度健保總額還是突破8000億元大關，然預期明年安全準備金仍不足，健保費率恐再次面臨調漲的壓力。

罹癌人數愈來愈多，癌症時鐘每年持續加快，如今每4分31秒就有1人罹癌，台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟點出未來在增加癌症藥品給付上的困難：

1.健保預算不足且增加保費難度高，我國人民整體醫療保健支出僅6.5％(其中僅3.5％為健保)，遠低於OECD國家的8％~10％，且目前受限於社會、經濟、政治等因素，健保保費調漲相當困難。

2.癌症藥費年年突破新高，癌症藥費於2020年成長率突破10％，遠高於健保總額成長率4.8％，健保有整體財務考量，而新藥納保則須慎重評估其成本效益及對健保財務衝擊，讓新藥的納保總是一等再等。

3.癌症預算增加需有更強的證據支持：面對癌症新藥與其他疾病治療預算勢必出現排擠效應，然而癌症新藥的給付必須有更強力的證據，但是癌症新藥的上市為更快速嘉惠病友，可能以替代指標做為評估的依據。在療效還有不確定的因素之下，亦須要真實世界的數據做為健保給付的參考。為確保健保永續發展及回應癌症病友的急迫需求，健保應以多元參與機制的方式給付「癌症新藥」。

台灣癌症基金會於2019年啟動「新藥與新科技部分負擔民眾願付價格」研究，研究發現，為及早爭取到新藥新科技的治療，72％ 的癌症病友願意參與部分負擔政策，每月負擔新台幣5000元以上；67％的癌症病友願意負擔每個月2萬元以上。

蔡麗娟引用健保署資料提出，癌症醫療費用從2014年782.69億元一路成長，2020已突破1200億，但仍有多項癌症新藥新科技仍遲遲未納入健保。醫療科技突破創新，部分癌症新藥甚至可以讓患者有治癒的機會。

考量癌症治療的急迫性，蔡麗娟說，台灣癌症基金會已與各領域專家著手進行「台灣癌症新藥多元支持基金(TmCDF)」之制度構想研究。蔡麗娟強調，「台灣癌症新藥多元支持基金(TmCDF)」不同於英國的Cancer Drug Found CDF，希望解決台灣在癌症新藥給付上的困境，因此具有三大特色： 1.多元參與機制包括病友、健保署、藥廠並兼顧經濟弱勢；2.尚有不確定性之癌症新藥提供真實世界數據，幫助健保做最有效資源的運用；3.融入癌友共同負擔概念，降低癌友財務負擔，增加新藥可近性。