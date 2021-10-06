打統編的發票也能領獎？財政部今（6日）在臉書發文解惑，許多人認為「打了統一編號的中獎發票」無法領獎，但實際上主要只有買受人為「政府機關、公營事業、公立學校、部隊及營業人」等不可以領獎，而非上述對象者皆可領獎。

財政部指出，許多人會將統編與營業人畫上等號，因此產生打統編的發票一定不能領獎的迷思，但事實上，並非完全正確，不少打統編的發票都符合領獎資格，過去就有某私立幼兒園取得已打統編的發票中千萬可以領獎的案例。

財政部援引《統一發票給獎辦法第11條》規定表示，僅有買受人為政府機關、公營事業、公立學校、部隊及營業人等不能夠領獎，其餘不在上述對象者都能領獎，如人民團體、私立機構及執行業務者（律師、會計師、記帳士事務所）等有編配統一編號的扣繳單位，儘管是打了統編的發票，中獎後依然可以領獎，且無其他規定不給領獎情形。

倘若打統編的發票幸運中獎，領獎需攜帶中獎發票（填妥中獎金額、蓋單位章、加註代領人姓名及電話）、統一編號編配通知書及代領人身分證件，至第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、指定農（漁）會信用部或信用合作社兌領；兌獎有疑問可洽財政部專線：412-8282（手機+02）。