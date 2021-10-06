台南市下營區農會30多年前開始手工生產製作蠶絲被，成為熱銷商品，每年4、10月兩檔特價期，可賣出2000多床蠶絲被，農會供銷部表示，今年5月訂的5公噸蠶絲9月已經到貨，拉蠶絲被師傅現在每天都在趕工，供應特價預購的訂單。

農會最資深的拉蠶絲被師傅邱麗花，已經幫農會拉蠶絲被34年，父親曾是下營農會養蠶班班長，當年的蠶絲可是都外銷日本賺外匯。下營農會30多年前開始推出蠶絲被產品，請師傅到農會教邱麗花等人如何拉被，生意好時有2組8人一起製作，近年來則剩下6位老師傅可上場。

下營農會手工拉蠶絲被過程

台南市下營區農會以手工拉製的蠶絲被，是熱銷商品。（劉秀芬攝）

邱麗花說，蠶絲被天氣愈冷賣愈好，有一年曾賣出5000床蠶絲被，她們曾經兩個月沒休假，而且做久了大家都有職業病，不是腰痠背痛就是有媽媽手，手指頭痠痛，還要去復健，但看到親朋好友、消費者搶著購買自己拉的蠶絲被，心裡還是很高興。

台南市下營區農會以手工拉製的蠶絲被，是熱銷商品。（劉秀芬攝）

農會員工回憶，30年前一個月薪水只有1萬2000元，1床3公斤蠶絲被就要價6000元，是高單價商品，但許多消費者喜歡蠶絲被特性，下營農會師傅靠經驗拉出厚度均一的蓬鬆蠶絲被，又提供售後服務，因此不少消費者一再回購。

農會供銷部主任黃永松說，一床3公斤蠶絲被要用1150顆蠶繭拉230層製成，4名師傅一起拉開到縫上被套要45分鐘至1小時，經常有民眾到工作室參觀，還有人指定要剛拉好那一床。

雖然去年開始受疫情影響參觀拉蠶絲被人數大減，但下營農會蠶絲被銷量平穩，今年10月特價期8日至18日登場，已經有許多顧客預購，拉蠶絲被師傅也開始趕工。