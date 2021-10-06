綠營則手持「只有現金燕、沒有在地經濟、沒有程序正義」相杯葛。（陳世宗攝）

台中市議會藍、綠兩陣營於議事堂展開叫陣推擠，兵荒馬亂中議長張清照宣布追加減預算完成二、三讀。（陳世宗攝）

2021年台中市總預算第1次追加（減）84億755萬元，台中市議會6日進行二、三讀會。藍、綠陣營就台中購物節追加3.5億展開激烈攻防。綠營一度見現場人數不足要求清點，藍營策略聯盟展開甲級總動員，雙方在推擠及兵荒馬亂中；議長張清照機智請議事人員宣讀追加減預算完成二、三讀程序，並請市府自行刪減840萬元。

主計處指出，2021年中市第1次追加（減）歲入預算，主要有補助及協助收入43億2566萬餘元、稅課收入33億4053萬餘元及其他收入2億2512萬餘等；還追減因新冠肺炎停辦或減辦各項活動及出國計畫等，辦理追減預算約1億708萬餘元，供追加預算財源。

歲出預算追加最多為經濟發展支出50億4930萬餘元占60.12％，主要有振興台中經濟-中央振興券加值計畫、水湳轉運中心、燙平專案、iBike倍增、大眾捷運系統烏日文心北屯線建設、汙水及雨水下水道建置暨維護、排水護岸水利改善及提升道路品質等計畫。

社會福利支出14億2382萬餘元占16.95％，主要有銀髮族假牙補助、長照2.0及0-2歲兒童社區公共托育等。另教育科學文化支出13億3598萬元占15.91％，主要是各級學校冷氣裝設、太平國民運動中心、國際壘球運動園區、台中州廳及中台灣電影中心等。

台中市議會6日審查追加減預算二、三讀會，綠營市議員蔡耀頡、謝志忠、陳淑華、賴佳微等人，輪番砲轟市府所編3.5億元台中購物節預算全是抽獎，抽現金無法達到振興台中經濟；經市議會要求下，獎項才增加360萬給市民獨享不應該通過。

藍營拿出「民進黨不願振興台中經濟」、「振興經濟，刻不容緩」；綠營祭出「只有現金燕，沒有在地經濟，沒有程序正義」、「立即停止違法預算」抗衡；藍綠陣營互嗆及相互推擠混戰中，張清照趁機請議事人員宣讀追加減預算二、三讀程序，並敲槌宣佈近84億元追加減預算三讀通過。