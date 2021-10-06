台語天后江蕙（二姊）2015年宣布封麥，在演唱會上淚眼告別歌迷，消息震驚演藝圈。而她引退這幾年來，更選擇將臉書粉專關閉，外界只能透過她的好友兼經紀人陳子鴻知道二姊近況。不過她今（6日）就突然現身宜蘭國立傳統藝術中心參加公益活動，讓現場眾人超驚喜，而二姊久違面對媒體，也坦言心情有點緊張。

其實江蕙在引退歌壇後，也沒閒著，2016年接受20多年好友全聯董事長林敏雄之邀，擔任宜蘭傳統藝術中心董事一職。久違露面的她，今日就以董事身分現身活動，低調戴著帽子與酒紅色口罩與歌仔戲天后唐美雲一同看展，兩人一見面就是一個大擁抱，心情看起來相當不錯。

江蕙難得露面，以董事身分與好友唐美雲出席公益活動。(胡健森攝)

江蕙現身不意外成為媒體訪問焦點，被問到難得露面的心情，她不改昔日親民作風，先向媒體說聲大家辛苦了，接著更有點手足無措地看向好友唐美雲，笑問：「現在要講什麼？」坦言很久沒有面對鏡頭，有點緊張。

江蕙久違面對媒體。坦言心情緊張。(胡健森攝)

江蕙難得公開現身，自然被關心疫情期間都在做些什麼？她笑說：「當然都在家裡啊！」接著又再次表示因為太久沒有面對媒體，真的很緊張，但她也沒有忘了盡董事職責，為活動宣傳，希望大家都能來這走走。