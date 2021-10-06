調查顯示，中國大型互聯網企業員工的平均年齡介於27至33歲，其中，擁有「抖音」等熱門產品的字節跳動與購物網站拼多多的員工最年輕，平均年齡僅27歲。

大陸研究機構「脈脈數據研究院」公布大型互聯網公司的員工年齡數據，結果顯示，在被研究的企業之中，有一半以上的員工平均年齡低於30歲。

除了字節跳動與拼多多的員工最年輕外，小米、網易員工平均都是29歲；而「最老」的則是滴滴出行員工，平均年齡33歲，或與其業務性質有關。

至於老牌的互聯網企業「BAT」（百度、阿里巴巴、騰訊）中，阿里巴巴員工平均31歲，百度員工平均30歲，騰訊最年輕，員工平均29歲。

成立多年的搜狐、新浪因維持高換血率，員工的平均年齡也不過是30歲和31歲。

調查發現，大型互聯網企業員工大都不超過35歲，主要是因為員工在35歲後需要「上孝父母、下教子女」，繼續待在互聯網企業則難以兼顧工作與生活。而且網路企業基本上都是實施「996」（每天上午9時至晚上9時工作，一周6天）工作制，過了一定年紀之後就會被淘汰。